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    03 августа 2021, 14:07

    Брошенную двухлетнюю девочку нашли в Жуковском

    Анатолий Минкин

    Беспризорную девочку нашли около одного из домов по улице Молодежной в городском округе Жуковский Московской области. Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что на вид ребенку около двух лет. Рядом с девочкой стояла сумка с детскими вещами.

    Брошенную двухлетнюю девочку нашли в Жуковском

    В ведомстве уточнили, что с заявлением о брошенном ребенке в полицию обратилась местная жительница. Прибывшие на место правоохранители забрали девочку и доставили ее в больницу. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

    Полиция начала мероприятия для установления родственников ребенка. Собственную проверку начала прокуратура Московской области. В ведомстве намерены выяснить причины и условия, при которых девочка оказалась без присмотра родителей.