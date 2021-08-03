Брошенную двухлетнюю девочку нашли в Жуковском

Беспризорную девочку нашли около одного из домов по улице Молодежной в городском округе Жуковский Московской области. Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что на вид ребенку около двух лет. Рядом с девочкой стояла сумка с детскими вещами.

В ведомстве уточнили, что с заявлением о брошенном ребенке в полицию обратилась местная жительница. Прибывшие на место правоохранители забрали девочку и доставили ее в больницу. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Полиция начала мероприятия для установления родственников ребенка. Собственную проверку начала прокуратура Московской области. В ведомстве намерены выяснить причины и условия, при которых девочка оказалась без присмотра родителей.