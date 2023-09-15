Происшествия 15 сентября 2023, 10:56 Мирный житель погиб при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ Оперштаб Новой Каховки: один человек погиб при обстреле города со стороны ВСУ

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Мирный житель стал жертвой обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе города.

«Трое пострадавших, один человек погиб. Информация уточняется», — сказал представитель оперштаба.

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Администрация Новокаховского городского округа сообщила в своем Telegram-канале, что 15 сентября около 09:20 ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в микрорайоне «Сокол». Разрушения квартир обнаружили в домах № 24 и 26 по улице Горького и в доме № 13 по улице Довженко.

На место выехали пожарные машины, автомобиль скорой помощи и аварийная газовая служба. Чтобы начать ремонтные работы, дом № 13 по улице Довженко полностью обесточили.

«В этом жилом квартале никогда не было и нет военных. Это один из спальных районов Новой Каховки, в котором расположены торговые киоски, детский сад, школа», — отметили в администрации.

По данным оперативных служб Херсонской области, украинские боевики атаковали Новую Каховку, используя западное вооружение.