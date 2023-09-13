Мир 13 сентября 2023, 02:29 Поставляемое Украине западное вооружение сравнили в США с «красивыми игрушками» Обозреватель Бланкеншип: «красивые игрушки» Запада не помогают ВСУ в конфликте РИА «Новости»

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Поставляемое Украине «чудо-оружие» Запада никак не влияет на ход конфликта. Об этом написал американский журналист Брэдли Бланкеншип в статье для Global Times.

Он отметил, что «чудо-оружием» называли разное вооружение Запада. Под это обозначение попадали ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS, танки Leopard, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, истребители F-16, а теперь так называют и боеприпасы с обедненным ураном.

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Но ни одно из вышеперечисленного вооружения не оказало существенного влияния на баланс сил, отметил Бланкеншип.

«Лучше себя показывает не тот, у кого „самые красивые игрушки“, а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть», — указал обозреватель.

Россия, по словам автора материала, в контексте армии затмевает Украину. Также он указал на то, что общественность на Западе стала чаще задаваться вопросом о мирных переговорах, а главы западных стран не решаются напрямую принимать участие в конфликте.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее предложил практически ежемесячно рассматривать в Совбезе организации влияние поставок иностранного вооружения для ВСУ на перспективы урегулирования украинского конфликта.