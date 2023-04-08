08 апреля 2023, 22:55
Мирный житель погиб при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города погиб один мирный житель
В результате субботнего обстрела украинскими боевиками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
«Обстрел города Ясиноватая продолжается. Один человек погиб (мужчина 1988 года рождения)», — написал мэр в мессенджере.
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Шевченко назвал 8 апреля черным днем в истории Ясиноватой. Ранения при обстреле получили 14 человек, погиб 35-летний мужчина, сообщил в Telegram-канале мэр.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в субботу Ясиноватую обстреляли шесть раз. ВСУ использовали РСЗО и артиллерию натовского образца. Всего за сутки по городу выпустили 33 снаряда.
Вооруженные силы России должны добиться полного прекращения обстрелов Донбасса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Задача России — отодвигать ВСУ на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб.
ДНР
Ясиноватая
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