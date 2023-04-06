Важное 06 апреля 2023, 13:40 Путин заявил, что обстрелы Донбасса должны полностью прекратиться Президент Путин: задача военных — полностью предотвратить обстрелы Донбасса РИА «Новости»

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Российские военные должны добиться полного прекращения обстрелов Донбасса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, написал ТАСС.

Пушилин поделился, что сейчас главным вопросом на повестке дня является тема обстрела городов.

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«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев — всех [заключается в том, чтобы] сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», — ответил ему Путин.

По словам главы государства, задача России — отодвигать ВСУ на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб. Президент подчеркнул, что на Украине сейчас установился очень жесткий режим, украинские власти так себя ведут даже со своими военными.

Российский лидер рассказал, что в четверг националисты на одном из участков уничтожили 14 собственных военнослужащих. Последние хотели сдаться в плен.