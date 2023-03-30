30 марта 2023, 10:34
Мирные жители пострадали при очередном обстреле Ясиноватой
Глава Ясиноватой Шевченко: при обстреле ВСУ пострадали три человека
Двое мужчин и женщина получили ранения при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике утром 30 марта. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
«В результате очередного обстрела ранение получили двое мужчин 1993 и 1966 годов рождения и женщина 1968 года рождения», — написал он.
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За день до этого при обстреле ранили мужчину 1954 года рождения, а 28 марта повредили семь частных домов.
Украинские войска ударили по Ясиноватой в 08:45. По городу из Авдеевки выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что снаряды попали в инфраструктуру научно-производственного объединения «Ясиноватский машиностроительный завод». Ранения получили его сотрудники.
Вооруженные силы Украины начали готовиться к сдаче Авдеевки, рассказали военкоры «Русской весны». Российским войскам удалось продвинуться на этом направлении.
ДНР
ВСУ
Ясиноватая
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