Происшествия 01 декабря 2022, 10:56 Минздрав сообщил об отсутствии пострадавших в результате вынужденной посадки вертолета в Омске Минздрав Омской области: в результате вынужденной посадки вертолета пострадавших нет

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В результате вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Тарском районе на севере Омской области пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В 12:20 (09:20 по Москве) в Тарском районе в окрестностях деревни Киксы совершил вынужденную посадку вертолет МИ-8 (авиапредприятие „Ельцовка“ перевозило вахтовиков из города Тара). Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Пилоты совершили посадку из-за сработавшей сигнализации о неисправности двигателя. За пассажирами на место выехал транспорт.

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Начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер уточнил, что причиной вынужденной посадки стало падение по тахометру оборотов правого двигателя.

Ранее стало известно, что вертолет совершил вынужденную посадку в Омске. По предварительной информации тогда сообщали, что у воздушного судна отказал один из двигателей. В местном отделении МЧС «360» сообщили, что подразделения министерства не привлекались.