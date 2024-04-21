Происшествия 21 апреля 2024, 17:56 Минздрав Подмосковья оценил состояние двухлетней девочки, на которую упало дерево Минздрав: состояние девочки, на которую упало дерево в Красногорске, тяжелое Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Девочка, на которую упало дерево в Красногорске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

За состоянием пострадавшей следят врачи. Они оказывают ей всю необходимую помощь.

Реклама

«Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое», — указали в ведомстве.

Отломившаяся верхушка дерева упала на девочку, игравшую на детской площадке в парке «Ивановские пруды», когда поднялся сильный ветер. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Красногорская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сотрудники установят должностных лиц, отвечающих за содержание территории, и выяснят, соответствовала ли их работа требованиям федерального законодательства.