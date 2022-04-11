Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Ступино

Четыре человека поступили в больницу после взрыва газа в пятиэтажном доме по Центральному переулку в Ступино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по Московской области.

Два пациента госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Еще один поступивший отправлен домой на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.

Известно, что при инциденте два человека погибли. На месте взрыва трудятся 119 спасателей и 28 единиц техники.

ЧП произошло утром 11 апреля на четвертом этаже. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

В МЧС уточнили, что эвакуированных жителей дома разместят в ближайшем Доме культуры.