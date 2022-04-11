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    11 апреля 2022, 09:20

    Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Ступино

    Минздрав сообщил о четырех поступивших в больницу после взрыва газа в Ступино

    Максим Зинкин

    Четыре человека поступили в больницу после взрыва газа в пятиэтажном доме по Центральному переулку в Ступино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по Московской области.

    Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Ступино

    Два пациента госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Еще один поступивший отправлен домой на амбулаторное лечение.

    На месте происшествия работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.

    Известно, что при инциденте два человека погибли. На месте взрыва трудятся 119 спасателей и 28 единиц техники.

    ЧП произошло утром 11 апреля на четвертом этаже. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

    В МЧС уточнили, что эвакуированных жителей дома разместят в ближайшем Доме культуры.