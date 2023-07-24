Происшествия 24 июля 2023, 05:28 Минобороны России заявило о пресечении атаки двух украинских беспилотников в Москве Минобороны: пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками объекты на территории Москвы РИА «Новости»

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Утром 24 июля в Москве пресечена попытка ВСУ осуществить атаку двумя беспилотниками объектов в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — сообщило ведомство.

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Пострадавших в результате пресеченной атаки нет, отметили в министерстве.

Один из украинских бесплотников врезался в здание бизнес-центра на улице Лихачева. В результате на верхних этажах здания повыбивало стекла. Второй ударил по крыше здания на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны. Очевидцы подтвердили мощные взрывы.

Движение на Комсомольском проспекте перекрыли, на место приехали экстренные службы. Движение по проспекту Лихачева, где в строящуюся многоэтажку прилетел беспилотник, также перекрыли.

Ранее сообщалось, что в распоряжении «360» оказались кадры с места. Как отметили очевидцы, на верхних этажах здания выбило окна. После взрыва само здание оцепили, объявлена эвакуация.