Минобороны рассказало о тушении склада боеприпасов под Рязанью

В Рязанской области более чем втрое выросло число военных, которые принимают участие в тушении пожара на складе боеприпасов. С огнем борются 650 человек.

Данные по задействованным за 11 часов работ специалистам привело РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

На утро 8 октября в Скопинском районе в ликвидации пожара участвуют 650 военнослужащих и 194 единицы военной и специальной техники. Задействованы самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.

Накануне вечером на месте происшествия работали 189 военных, 38 единиц техники, четыре Ил-76 и три вертолета Ми-8.

На пожар отправили порядка 120 саперов из отрядов разминирования инженерных подразделений ЗВО, 32 единицы военной и специальной техники. Чтобы следить за обстановкой, в воздух подняли 17 беспилотников.

Недалеко от поселка Желтухинский днем 7 октября загорелась трава, огонь с которой перекинулся на военные склады. Первые взрывы раздавались каждые несколько секунд.

Пострадали восемь человек. Обошлось без погибших. Федеральную трассу «Каспий» из-за случившегося перекрыли, а из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуировали жителей.