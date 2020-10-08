На тушение боеприпасов под Рязанью бросили дополнительные силы военных

Военные наблюдают за ситуацией на месте ЧП с помощью беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3». Они находятся на высоте от одного до трех километров и передают данные в оперативный штаб.

Ранее о наращивании группировки по тушению пожара сообщили в МЧС. На помощь местным спасателям отправятся 100 сотрудников из Подмосковья.

Днем 7 октября огонь от горящей травы перекинулся на склад хранения боеприпасов вблизи деревни Шелемишевские Хутора Рязанской области. Взрывы артиллерийских снарядов продолжаются до сих пор. Пострадали десять человек. В деревнях Шелемишевские Хутора и Дегтярка огнем повреждены минимум 17 строений, сообщили в МЧС.

В радиусе 50 километров от места взрывов объявлена эвакуация. Перекрыта федеральная трасса Р-22 «Каспий».

На сгоревших складах хранилось не менее 75 тысяч тонн вооружения, сообщали ранее в экстренных службах региона.