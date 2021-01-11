Грузовик врезался в колонну автобусов в Подмосковье. Погибли четверо

В Подмосковье грузовик столкнулся с колонной военных автобусов. По предварительной информации, погибли четыре человека и еще шесть пострадали. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на трассе М-9, где поворот на деревню Глухово. Всего столкнулись пять транспортных средств — четыре автобуса и один грузовик. Пока точная причина произошедшего неизвестна. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и бригады скорой помощи.

По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне в Башкирии столкнулись два автобуса. Погибли женщина и ребенок, еще 11 человек получили различные травмы. Вчера в регионе был сильный снег и гололедица. Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего. Причина ДТП пока неизвестна.