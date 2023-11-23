Эксклюзив 23 ноября 2023, 11:00 Минэнерго Подмосковья назвало причину ЧП в Лыткарине Минэнерго Подмосковья: кран задел линию электропередачи в Лыткарине

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ЧП в Лыткарине произошло из-за нарушения норм безопасности спецтехникой. Об этом сообщили «360» в пресс-службе Минэнерго Московской области.

По данным министерства, в 01:12 кран на гусеничном ходу строительной организации повредил воздушную линию электропередачи. Техника с поднятой стрелой перемещалась с нарушениями норм безопасности.

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«В результате было нарушено электроснабжение части потребителей городских округов Ленинский, Жуковский, Домодедово», — уточнили в Минэнерго.

Сотрудники компании «Россети Московский регион» сработали оперативно. Благодаря этому уже через 38 минут после происшествия электричество в домах восстановили по резервной схеме. Сейчас энергоресурс поставляется в полном объеме, резюмировали в Минэнерго.

Жители Лыткарина сообщили о вспышке на электроподстанции ранним утром 23 ноября. По данным Telegram-канал Baza, после в районе отключили свет. На самой подстанции начался пожар.