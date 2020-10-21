Микроавтобус влетел в фуру на МКАД. Видео

В районе Ясенево на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП. На МКАД микроавтобус влетел в фуру. Водитель легковой машины выжил, его госпитализировали с серьезными травмами, сообщает корреспондент «360».

Микроавтобус получил серьезные повреждения. Это видно на кадрах с места аварии. Сейчас там работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Накануне поздно вечером из-за аварии на МКАД несколько человек оказались зажаты в салоне автомобиля. ДТП произошло на 38-м километре Московской кольцевой автодороги.

Ранее на этой неделе в столице в аварию попала машина скорой помощи. В результате столкновения с легковушкой она перевернулась. Сообщений о пострадавших не поступало. На фото с места видно, что машина скорой лежит на боку.