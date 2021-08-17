Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Ивановской области. Пострадали пятеро детей

Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе около деревни Кукарино в Ивановской области. В ДТП травмы получили 10 человек. Пятеро из них — дети. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД по региону.

«На московской трассе, в районе деревни Кукарино, произошло столкновение рейсового микроавтобуса, который следовал со стороны Владимира в сторону Костромы, с автомобилем марки Kia. В результате ДТП пострадали 10 человек: водитель Kia и девять пассажиров маршрутки, из них, по предварительным данным, пятеро детей», — рассказали в полиции.

По данным УМВД, водитель иномарки выскочил на встречку и влетел в микроавтобус. Собеседник подчеркнул, что столкновение не было лобовым — оно прошло по касательной. Все пострадавшие получили легкие травмы, которые не представляют особой опасности.

Ранее в ГИБДД России сообщили о столкновении автобуса с двумя машинами на предгорной трассе в Кабардино-Балкарии. В результате ДТП два человека погибли, семеро получили травмы.