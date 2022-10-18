Микроавтобус перевернулся на Киевском шоссе в Москве, один человек погиб | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 09:36 Микроавтобус перевернулся на Киевском шоссе в Москве, один человек погиб Один человек погиб в ДТП с маршруткой на Киевском шоссе Telegram-канал Прокуратура Москвы

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В Москве на 29-м километре Киевского шоссе перевернулась маршрутка № 490, один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом каналу «360» сообщил источник.

Микроавтобус двигался по маршруту станция Апрелевка — метро «Саларьево». ДТП произошло во время движения в сторону Москвы при съезде на Внуково.

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По информации московской прокуратуры, водитель не справился с управлением, и маршрутка коммерческого перевозчика «Домтранс» съехала с проезжей части и упала на бок. На месте находятся восемь нарядов скорой помощи, проводится деблокировка дверей трехтонной «Газели».

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Произошел незначительный разлив топлива, одна из двух полос движения транспорта перекрыта.

На месте аварии сейчас находится заместитель прокурора ТиНАО Николай Бутов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Днем ранее бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Москве Игорь Загрядский погиб в ДТП. Ему стало плохо за рулем, и его иномарка врезалась в автобус.