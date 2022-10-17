Бывший замначальника УГИБДД по Москве погиб в ДТП | 360°

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Бывший замначальника УГИБДД по Москве погиб в ДТП

Экс-замначальника УГИБДД по Москве Загрядский погиб в ДТП

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Экс-замначальника управления ГИБДД по Москве, 56-летний Игорь Загрядский погиб во время управления автомобилем Lexus вечером 17 октября. Мужчине стало плохо за рулем, и его иномарка врезалась в автобус, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером в воскресенье автомобиль бывшего замначальника управления ГИБДД по Москве Игоря Загрядского врезался в автобус, который остановился перед ним на светофоре на Батайском проезде. По предварительным данным, причиной ДТП стала остановка сердца у водителя легкового автомобиля», — рассказал собеседник агентства.

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Уточняется, что смерть Загрядского наступила уже в больнице.

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В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт аварии на Батайском проезде в 18:40 и смерть водителя. Личность погибшего не раскрыли.

«Известия» опубликовали в Telegram-канале видео с моментом ДТП.

По данным издания, Игорь Загрядский ушел на пенсию три года назад. Должность заместителя начальника московского управления Госавтоинспекции он занимал с сентября 2016 года.

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