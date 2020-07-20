Мигранты вновь устроили массовую драку в Екатеринбурге. Видео

Жительница, наблюдавшая за дракой, рассказала «360» подробности.

«Около девяти вечера [19:00 мск] услышала опять крики нерусских. Думаю: не может быть: вчера полиция разогнала… Минут через 20 выглянула: то же самое — бегают, орут, дерутся по всему району. Еще минут через 20 приехала полиция. Я вышла на улицу, было порядка десяти машин полицейских. В итоге они устроили рейд, стали проверять документы, грузить их по чуть-чуть. Часа полтора-два стояли. В районе двенадцати часов уехали», — сообщила женщина.

По данным E1.ru, в драке пострадал как минимум один человек. Он лежал на тротуаре, вокруг собиралась толпа. Когда на место приехала полиция, собравшиеся разбежались.

В паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» опубликовали пост местного жителя, по словам которого, в драке участвовали киргизы и таджики. За день до этого около 40 человек избили одного таджика, на следующий день «уже собралось около 100 или более человек, была перестрелка, кавказцы бегали с палками, дубинками», утверждает автор поста.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, стрельба происходила возле магазина «Монетка», жильцы, включая его самого, «попрятались по подъездам».