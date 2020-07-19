«Машины не могли проехать, потому что они камнями кидались»: Очевидец рассказал о драке мигрантов в Екатеринбурге

Несколько десятков мигрантов устроили массовую драку на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Как рассказала «360» местная жительница Ксения, разгоряченные участники потасовки перекрыли часть дороги и устроили кидание камнями.

По словам девушки, конфликт начался около магазина «Монетка», а после участники конфликта начали выходить на дорогу.

«Машины не могли проехать, потому что они камнями кидались. Потом они под окнами были», — поделилась Ксения. По ее словам, она застала только вторую половину драки, когда, услышав шум, она вышла на балкон.

Откуда именно пришли участники конфликта, девушка сказать затруднилась. Она пояснила, что рынок, который находится недалеко от ее дома, пока еще не работает из-за введенных в городе ограничений по коронавирусу.

«Может быть, это были работники складов или овощных баз», — не исключила она. Спугнули участников конфликта сирены полицейских машин.

Как сообщило издание «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, в полицию действительно поступило сообщение о крупной драке. Но прибывший на место наряд никого из участников конфликта на месте не нашел.