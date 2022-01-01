Мигранты в Нагатино решили зарезать барана, местные жители возмутились

Жительница Москвы заметила у одной из нагатинских строек нескольких приезжих с Юга, которые якобы решили зарезать барана на праздник. Пост с фото был размещен на Facebook.

«Повезли баранов на шашлык. Резать будут. Главный говорит, там у них специальный контейнер. Для резки баранов», — написала она. По ее словам, на фото барана не видно, потому что мигранты его прячут.

Ряд комментаторов призвал людей всех религий подстраиваться под нормы современного города, заявив, что резать баранов в Москве нельзя даже в честь религиозного праздника, не говоря о светских. Хватило и тех, кто попросил обойтись на Новый год без разжигания междуусобиц.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал не допускать возникновения этнических анклавов. Он считает, что изменения являются основным вопросом в функции осуществления государством миграционной политики. По мнению Медведева, это непростая задача, поскольку подходы разных ведомств по этому вопросу различаются.