Медведев призвал не допускать возникновения этнических анклавов

Действующее миграционное законодательство в России нуждается в переработке. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он считает, что изменения являются основным вопросом в функции осуществления государством миграционной политики. По мнению Медведева, это непростая задача, поскольку подходы разных ведомств по этому вопросу различаются.

«По оценкам экспертов, миграционное законодательство нужно перерабатывать на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению», — сказал Медведев. Он добавил, что существует ряд идей, которые необходимо осуществить с учетом поручений президента Владимира Путина.

Медведев отметил, что необходимо введение мер, которые помогут иностранцам лучше адаптироваться в России, однако нельзя допускать возникновения этнических анклавов.

Ранее стало известно, что трудовые мигранты в России начнут получать патенты с чипом с 29 декабря. Предполагается, что в устройстве будет содержаться персональная информация о владельце, а также сроке действия документа.