Мигранты избил двух подростков около торгового центра в Москве

Двое мальчиков 14 и 17 лет 6 апреля пошли прогуляться к московскому торговому центру «Авиапарк». Они решили присесть на качели. К одному из них подошел неизвестный мужчина и предложил его покатать. Подросток отказался, после чего завязался конфликт.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, уроженец Узбекистана выхватил у младшего подростка IPhone. Началась потасовка, в драку ввязался еще один мужчина.

«По подозрению в совершении преступления были задержаны двое уроженцев Узбекистана — 1997 и 2001 года рождения. У одного из них не было московской регистрации и места работы, у обоих нет постоянного места проживания, оба временно не работают», — сказал собеседник агентства.

Младший мальчик получил ушибы лица, старшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и, предположительно, перелом челюсти. Понесенный материальный ущерб оценивается в 60 тысяч рублей. Оба мигранта задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после драки подростков. В результате молодой человек 2003 года рождения попал в больницу с ожогами и ушибами. Нападавшие его избили и вложили в руку петарду.