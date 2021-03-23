Полиция проведет проверку после драки подростков в Петербурге

Полиция начала проверку после драки группы подростков в Санкт-Петербурге. Уточняется, что в результате нее молодой человек 2003 года рождения попал в больницу. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, подростки избили парня, а также вложили ему в руку петарду. Сейчас он лежит в больнице с ожогами и ушибами.

Уже задержан один подозреваемый. Полиция выясняет его причастность к случившемуся.