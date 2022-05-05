«Мам, меня пытались изнасиловать». Видео с домогательствами мигранта к девочке легло в основу уголовного дела

В Санкт-Петербурге выходец из Средней Азии домогался девочки на детской площадке. Мать школьницы рассказала «360», что следователи заинтересовались снятым ее ребенком видео.

Ученица седьмого класса играла в компании друзей на детской площадке рядом с домом, когда к ней подошел мигрант и «попросил спуститься на одно слово». Девочка, по словам матери, любит снимать для TikTok и сразу же включила камеру на мобильном телефоне.

«Предлагал ей секс. Уточнял, девочка она или нет. Моя дочь в принципе еще не понимает, что это означает. Для нее это темный лес», — пояснила женщина.

Подросток записал весь диалог с приезжим. Часть из него попала в Сеть: кадры, скорее всего, опубликовал молодой человек, который в момент происшествия гулял с коляской на площадке. Он прогнал мигранта и попросил у ребенка скинуть отснятое видео. Дома девочка рассказала о случившемся.

«Она просто подошла и сказала: „Мам, меня пытались изнасиловать“. О том, что она записывала на видео, я не знала вообще», — уточнила мать школьницы.

Свой разговор с мигрантом юная жительница Санкт-Петербурга снимала частями. Одна из них, заверила ее мать, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Мужчину задержали, а следователи вызвали пострадавшую семью для дачи показаний.

«Когда мы ехали в СК, я спросила, мол, еще что-то есть. Она сказала да. Там подробный диалог лицо в лицо», — отметила женщина.

По ее словам, в районе, где живет семья, подобные случаи «сплошь и рядом». Недалеко идет стройка, на которой и работают иностранцы.

«Мне, взрослом человеку, говорят: „Я получил зарплату, пойдем со мной“. <…> Зачастую мамы уже не придают этому значения. Только с детьми разговариваем на постоянной основе. И держим их под контролем», — заключила петербурженка.