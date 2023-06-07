Происшествия 07 июня 2023, 15:24 МИД призвал США к ответу об использовании своего оружия после ЧП с Каховской ГЭС Захарова: США должны дать ответ об использовании своего оружия после удара по ГЭС РИА «Новости»

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Власти США должны дать ответ о своей осведомленности по использованию американского оружия ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку на Каховскую ГЭС.

Случившееся Захарова охарактеризовала как теракт и напомнила, что в декабре 2022-го украинский генерал Андрей Ковальчук в интервью The Washington Post заявлял, что ВСУ уже наносили пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов плотины.

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Теперь, по словам Захаровой, стоит задать вопрос координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби, пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер и другим чиновникам, которые отвечают за коммуникации в американской администрации.

«Вы знали, <…> что совершаются пробные тесты по совершению теракта в отношении гражданской инфраструктуры в третьих странах?» — поинтересовалась она.

Захарова подчеркнула, что Россия прямо ставит эти вопросы в публичном пространстве перед Белым домом. И на них Соединенные Штаты обязаны ответить, подчеркнула Захарова.