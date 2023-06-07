Происшествия 07 июня 2023, 10:23 Захарова предупредила о новых фейках на тему повреждения Каховской ГЭС Представитель МИД Захарова: западные СМИ вбросят фейки о Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Реакция Запада на повреждение Каховской ГЭС ожидаемая, он обвинил во всем Россию. Иностранные СМИ продолжат делать вбросы и распространять фейки, чтобы отвести подозрения о причастности своих стран. Представитель МИД Мария Захарова предупредила об этом в эфире радиостанции Sputnik.

«Мировая журналистика обязана эту тему держать во всех смыслах на плаву. Вот такой страшный каламбур», — заявила она.

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Мария Захарова напомнила, что Запад в подобных ситуациях пытался возложить вину на Россию, независимо от того, что именно происходило, и такая реакция предсказуема. Мария Захарова назвала это частью информационно-психологической войны.

Западные СМИ, по ее словам, 6 июня дали фальстарт, когда сначала опубликовали статьи с обвинениями России, не имея никаких данных, а потом изменили их. Представитель МИД России призвала не ждать от этих изданий важной информации о произошедшем на Каховской ГЭС — они продолжат делать вбросы, публиковать фейки и искаженные данные, чтобы отвести малейшие подозрения от своих стран.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано после повреждения Каховской ГЭС заявил, что власти России решили использовать голод и энергию в качестве оружия. Белый дом тоже обвинил Россию, но признал, что не нашел этому доказательств.