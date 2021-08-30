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    30 августа 2021, 03:16

    Рухнувший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна

    Ирэна Вороник

    Фюзеляж вертолета Ми-8, который рухнул в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять на поверхность. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

    Рухнувший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна

    «Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу», — сказал Василевский.

    По его словам, дальше будет решаться вопрос, как доставить вертолет на берег. Возможно задействование водолазов и специальной техники.

    Крушение вертолетом Ми-8 произошло 12 августа. На борту воздушного судна были 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выжить — после падения в воду они покинули вертолет через образовавшееся отверстие и выплыли с глубины примерно в девять метров. Возбуждено уголовное дело. Тела всех погибших со дна Курильского озера подняли к 18 августа.