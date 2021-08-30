Рухнувший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна

Фюзеляж вертолета Ми-8, который рухнул в Курильское озеро на юге Камчатки, удалось поднять на поверхность. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

«Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу», — сказал Василевский.

По его словам, дальше будет решаться вопрос, как доставить вертолет на берег. Возможно задействование водолазов и специальной техники.

Крушение вертолетом Ми-8 произошло 12 августа. На борту воздушного судна были 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выжить — после падения в воду они покинули вертолет через образовавшееся отверстие и выплыли с глубины примерно в девять метров. Возбуждено уголовное дело. Тела всех погибших со дна Курильского озера подняли к 18 августа.