Происшествия 18 марта 2024, 01:23 Международные наблюдатели осмотрели УИКи Энергодара после удара дронами Наблюдатели из Италии и Латвии зафиксировали атаку дрона на УИКи Энергодара РИА «Новости»

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Свидетелями удара украинского беспилотника по зданию Энергодара, где находились три избирательных участка стали международные наблюдатели — представитель Италии Андреа Пальмери и представительница Латвии София Василевская. Об этом сообщило РИА «Новости».

Оценивая последствия удара, иностранные специалисты отметили, что людей произошедший теракт не напугал,

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«Это терроризм, но видно, что люди не испуганы. Украина в очередной раз показала, что она террористическая организация. Это уже не государство», — заявил Пальмери.

Василевская подчеркнула, что беспилотник украинские военные намеренно запустили для удара по гражданской инфраструктуре, потому что никаких военных рядом с пострадавшим зданием не было.

«Все это выпускается с с целью поражения гражданского населения в нарушении всех норм и правил, что мы и пытаемся донести до Европы», — заявила представительница Латвии.

Она добавила, что, к сожалению, все приводимые аргументы политики Евросоюза игнорируют.

Удар по Энергодару украинские боевики нанесли в минувшую субботу, 16 марта. Для атаки использовали четыре беспилотника.