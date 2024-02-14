Происшествия 14 февраля 2024, 19:05 ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников РИА «Новости»: ВСУ использовали 4 беспилотника для атаки на Энергодар РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по Энергодару, использовав беспилотные летательные аппараты. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативных службах Запорожской области.

«Вооруженные формирования киевского режима в 17:30 по московскому времени атаковали дронами-камикадзе город Энергодар. Всего зафиксировали четыре беспилотника», — заявили в службах.

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Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Минувшей осенью председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему не обстреливать Запорожскую атомную станцию в ходе контрнаступления ВСУ на регион.

В ответ глава областного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обещание Зеленского стало для него самого явкой с повинной. По его словам, президент Украины фактически признался, что украинские военные обстреливали ЗАЭС ранее.