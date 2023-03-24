Происшествия 24 марта 2023, 11:25 Пожар в научно-производственном комплексе Свердловской области локализовали МЧС: пожарные потушили огонь в научно-производственном комплексе Арамиля Пресс-служба МЧС

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Пожарные локализовали огонь в научно-производственном комплексе в городе Арамиль Свердловской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС в своем Telegram.

«В 13:11 по местному времени (11:11 по московскому времени) огнеборцы локализовали пожар на площади четыре тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении.

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Все произошло около 08:23 по московскому времени. До приезда пожарных более 100 человек самостоятельно вышли из здания. Сначала площадь возгорания составляла три тысячи квадратных метров, позже она увеличилась до четырех тысяч «квадратов».

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На месте продолжают работать 68 спасателей и 22 единицы техники. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.