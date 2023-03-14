Происшествия 14 марта 2023, 06:49 Металлический ангар загорелся в Свердловской области МЧС: пожар в ангаре в Свердловской области локализовали на площади 1600 квадратных метров

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В городе Тавда загорелся металлический производственный ангар. Пожарно-спасательные подразделения сумели локализовать огонь на площади 1600 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Пожар в металлическом ангаре начался ночью 14 марта. На тушение выехали 25 человек и шесть единиц техники. К утру огонь удалось локализовать.

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«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось недопустить распространения огня на соседние строения. Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Спасатели объяснили, что тушение осложнила большая горючая нагрузка — в ангаре производили деревянные паллеты, которые легко воспламеняются. МЧС России показало видео, на котором спасатели продолжили проливать постройку из пожарного рукава. Открытый огонь охватил корпус, многие конструкции не выдержали высокой температуры и нагрузки. К девяти часам утра (семи часам по московскому времени) пожар ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

Другой ангар сгорел 13 марта в Одинцове. Огонь распространился на площади 4320 квадратных метров, рухнула крыша.