Эксклюзив 13 марта 2023, 06:55 Последствия пожара на складе в Одинцове сняли на видео Появились кадры с места крупного пожара на складе в Подмосковье

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Клубы дыма накрыли Одинцово после крупного пожара на складе. «360» показал последствия возгорания.

Пожар на улице Зеленая, 10 начался ночью 13 марта, в 03:20 дежурная смена получила вызов. Огонь локализовали к утру на площади 4320 квадратных метров, а в 06:25 ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Жители Одинцова заметили плотные клубы дыма в районе склада, которые перешли в жилой сектор. МЧС России сообщило, что специалисты сделали замеры и не нашли в воздухе превышения допустимых показателей вредных веществ.

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К тушению привлекли 88 специалистов и 25 единиц, создали на месте пожара оперативный штаб и два боевых участка. Работу огнеборцев ранее показало МЧС России. На кадрах пожарные проливали сгоревшие дотла и обрушившиеся металлические конструкции складских ангаров.