Происшествия 27 февраля 2024, 03:10 Женщина заживо сгорела в квартире в Петербурге МЧС: жительница Петербурга погибла при пожаре в квартире в Московском районе Пресс-служба МЧС

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Жительница Санкт-Петербурга погибла в результате пожара в квартире. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло 26 февраля в доме на проспекте Космонавтов.

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«Загорелась обстановка на общей площади 20 квадратных метров. В 23:49 пожар ликвидировали полностью», — указали в ведомстве.

После тушения пожара спасатели обнаружили одну погибшую женщину, еще одна получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Деревянный дом сгорел в городе Мичуринске в Тамбовской области. Жертвами пожара стали два человека. При разборе завалов спасатели нашли погибшими 47-летнего мужчину и 10-летнего мальчика.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. В результате ЧП погибли два человека, также пострадали пять жильцов.