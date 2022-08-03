Нахождение двух человек на загоревшемся складе Ozon в Истре пока не известно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Склад Ozon в Истре уже не спасти. Сведений о погибших нет, есть пока два человека, местонахождение которых не установлено. Пострадали 11 человек, два обратились за помощью, остальным ничего не угрожает», — подчеркнул он.

В своем Теlеgrаm-канале губернатор обратил внимание, что весь персонал со склада оперативно эвакуировали, потому что самым важным было спасти людей и не допустить жертв.

В настоящее время на месте развернут оперативный штаб, стянута дополнительная техника и бригады скорой помощи. Воробьев подчеркнул, что все силы мобилизованы, ситуация находится под контролем. Сейчас, по его словам, важно не допустить распространения огня на соседние здания.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что пожар на складе произошел, по предварительной версии, из-за несоблюдения техники безопасности. К ликвидации огня привлекли два вертолета Ка-32.