10 июня 2023, 11:16
Место смертельного пожара на улице Молдагуловой в Москве сняли на видео
Прокуратура показала видео с места пожара на улице Молдагуловой в Москве
Проверку по факту пожара в квартире девятиэтажки на улице Молдагуловой поставили на контроль сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.
На место происшествия прибыл заместитель перовского межрайонного прокурора Дмитрий Беспалов. Он координирует работу правоохранительных органов и специальных служб, добавили в ведомстве.
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Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Подробностей ЧП и данных о погибших и пострадавших в прокуратуре не привели.
По информации источника «360», в результате пожара погиб один человек.
Пожары
Москва 2023
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