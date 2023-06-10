Происшествия 10 июня 2023, 11:16 Место смертельного пожара на улице Молдагуловой в Москве сняли на видео Прокуратура показала видео с места пожара на улице Молдагуловой в Москве

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Проверку по факту пожара в квартире девятиэтажки на улице Молдагуловой поставили на контроль сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

На место происшествия прибыл заместитель перовского межрайонного прокурора Дмитрий Беспалов. Он координирует работу правоохранительных органов и специальных служб, добавили в ведомстве.

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Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Подробностей ЧП и данных о погибших и пострадавших в прокуратуре не привели.

По информации источника «360», в результате пожара погиб один человек.