10 июня 2023, 10:37
Человек сгорел при пожаре в «трешке» на улице Молдагуловой в Москве
Источник «360»: человек погиб при пожаре в многоэтажке на улице Молдагуловой в Москве
Один человек стал жертвой пожара в трехкомнатной квартире на улице Молдагуловой в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По предварительным данным, возгорание происходило в квартире, расположенной на девятом этаже. С верхних этажей спасатели оперативно эвакуировали жильцов.
Реклама
С балкона квартиры, где произошло возгорание, вырывается пламя, добавил источник. Работы по ликвидации продолжаются.
Все обстоятельства и причины пожара установят после тушения. В региональном главке МЧС данные пока не прокомментировали.
Пожары
Москва 2023
Реклама
Реклама