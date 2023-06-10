Эксклюзив 10 июня 2023, 10:37 Человек сгорел при пожаре в «трешке» на улице Молдагуловой в Москве Источник «360»: человек погиб при пожаре в многоэтажке на улице Молдагуловой в Москве РИА «Новости»

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Один человек стал жертвой пожара в трехкомнатной квартире на улице Молдагуловой в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, возгорание происходило в квартире, расположенной на девятом этаже. С верхних этажей спасатели оперативно эвакуировали жильцов.

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С балкона квартиры, где произошло возгорание, вырывается пламя, добавил источник. Работы по ликвидации продолжаются.

Все обстоятельства и причины пожара установят после тушения. В региональном главке МЧС данные пока не прокомментировали.