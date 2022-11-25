Эксклюзив 25 ноября 2022, 14:04 Место обнаружения гранаты на парковке сервисного центра в Москве сняли на видео Парковку у сервисного центра в Москве оцепили из-за подозрительной находки в машине

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Парковку рядом с сервисным центром «Рольф» на Алтуфьевском шоссе в Москве оцепили после того, как сотрудники обнаружили в доставленном на обслуживание автомобиле похожий на гранату предмет, сообщил источник «360». По его данным, на место прибыли правоохранители. Сюда же должны приехать саперы.

Подозрительный предмет похож на гранату, его нашли под сиденьем машины Ford песочного цвета, уточнил источник.

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По словам собеседника «360», хозяин машины заявил, что это муляж. При этом владельца иномарки на месте происшествия пока нет. Официально эти данные пока не подтвердили, все подробности уточняются.

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