Эксклюзив 25 ноября 2022, 12:23 Похожий на гранату предмет нашли в иномарке Ford в сервисном центре в Москве Источник «360»: похожий на гранату предмет нашли в иномарке в сервисном центре в Москве РИА «Новости»

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Предмет, похожий на гранату, обнаружили сотрудники сервисного центра «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, сообщил источник «360». По его данным, подозрительную находку сделали при осмотре автомобиля Ford, который привезли на обслуживание.

Иномарка стоит на парковке рядом с сервисным центром, уточнил источник. Все обстоятельства уточняются.

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По данным собеседника «360», на место ЧП прибыли сотрудники полиции и ФСБ. Идет проверка. Официально эти данные пока не подтвердили.

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UPD: на пассажирском сиденье автомобиля нашли предмет, внешне похожий на гранату РГД5, уточнил источник. К сервисному центру вызвали саперов.