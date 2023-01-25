Происшествия 25 января 2023, 01:01 Появилось видео места ДТП в Москве, где водитель сбил трех пешеходов «360»: появились кадры с места ДТП в Москве, где водитель сбил трех пешеходов

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В распоряжении «360» появились кадры с улицы Нижние Поля на юга-востоке Москвы, где водитель сбил на тротуаре трех пешеходов. На кадрах видно, что на месте ДТП работают экстренные службы.

Судя по видео, виновный в аварии водитель был за рулем Porsche Cayenne. У машины поврежден передний бампер.

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Ранее появилась информация, что в районе дома № 21 по улице Нижние Поля автомобиль сбил на тротуаре группу людей. К месту происшествия съехались скорые, полиция и Следственный комитет.

О состоянии пострадавших пока не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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