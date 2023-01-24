24 января 2023, 23:52
Водитель сбил трех пешеходов на тротуаре в Москве
Источник «360»: на улице Нижние Поля в Москве водитель сбил трех пешеходов
Водитель сбил трех пешеходов на юго-востоке Москвы. Происшествие произошло по улице Нижние поля. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Информацию подтвердили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
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«На улице Нижние поля (в районе д. 21) автомобиль сбил на тротуаре группу людей», — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ДТП
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