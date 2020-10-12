Местные жители раскрыли подробности о стрельбе в Нижегородской области

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на автобусной остановке в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Он убил трех человек. Местный житель рассказал «360», что молодой человек выстрелил около 10 раз.

Собеседник сообщил «360», что злоумышленник выбежал из квартиры и открыл огонь по автобусу и окнам домов.

«Его ищут, он убежал, говорят, с двумя ружьями. <…> Раз 10 [стрелял]. Полиция приехала, дорогу перекрыли», — рассказал собеседник

Еще одна местная жительница рассказала «360», что стрелявший — молодой человек. В ориентировке сказано, что ему 18 лет.

Информации о его мотивах нет. Правоохранители призвали жителей Борского района быть осторожными, пока преступник на свободе.

В региональной управе СК «360» рассказали, что на место происшествия выехали сотрудники ведомства. Там подтвердили гибель трех человек. По предварительным данным, злоумышленник еще ранил троих. «360» ведет онлайн-трансляцию с главной информацией о происшествии.