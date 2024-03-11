Происшествия 11 марта 2024, 04:18 Мессенджер WhatsApp перестал работать на смартфонах Huawei в России Business FM: владельцы Huawei в РФ столкнулись с проблемами в работе WhatsApp Unsplash

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У некоторых владельцев смартфонов марки Huawei заблокировали мессенджер WhatsApp. При попытке запустить приложение появляется сообщение о необходимости установить оригинальную версию мессенджера. Об этом радио Business FM рассказала одна из пострадавших.

Владельцы Huawei пользуются неофициальной версией WhatsApp, так как этого приложения нет в магазине AppGallery. Устанавливать модифицированный мессенджер приходится из других источников.

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«К 8 марта у меня заблокировали WhatsApp. Последние две недели он уведомлял, что нужна официальная версия, но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», — рассказала девушка.

Также россияне с китайскими смартфонами столкнулись с невозможностью перенести аккаунт на другое устройство.

В феврале суд оштрафовал WhatsApp на полмиллиона рублей за нарушение правил работы в России.