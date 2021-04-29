Мешки с убитыми лебедями нашли у жителя Сахалинской области в машине

На Сахалине 28 апреля сотрудники ДПС задержали мужчину, у которого в машине находился мешок с мертвыми птицами. Браконьер незаконно убил семь лебедей и двух уток.

Как рассказали astv.ru в УГИБДД Сахалинской области, сотрудники ДПС остановили УАЗ, которым управлял 65-летний местный житель. При досмотре салона машины сотрудники правоохранительных органов нашли мешок с мертвыми птицами.

Чтобы определить вид убитых птиц и причиненный браконьером ущерб, полиция привлекла к проверке сотрудников лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после результатов экспертизы.

Ранее депутата от «Единой России» из Курганской области исключили из партии за жестокое обращение с дикими животными. Он во время охоты сбивал волков на снегоходе, а потом издевался над умирающими животными. Его действия раскритиковали однопартийцы. Они подготовили депутатские запросы в прокуратуру и МВД, чтобы правоохранительные органы разобрались в произошедшем и завели уголовное дело.