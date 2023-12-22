Происшествия 22 декабря 2023, 12:41 «Мертвый» пассажир рейса в Благовещенск ожил после посадки «112»: пассажира «Уральских авиалиний» признали мертвым в полете в Благовещенск РИА «Новости»

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Пассажир самолета «Уральских авиалиний» во время рейса из Екатеринбурга в Благовещенск потерял сознание. Медик на борту решил, что он умер, но после посадки мужчина пришел в себя, сообщил Telegram-канал «112».

Самолет вылетел вечером 21 декабря, на борту находился 41-летний пассажир-инвалид. В какой-то момент он почувствовал себя плохо — давление подскочило настолько, что мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Экипаж запросил экстренную посадку в Сургуте.

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Пока самолет находился в воздухе, пассажира пытались реанимировать. Незадолго до посадки медик объявил его мертвым, но на земле мужчина пришел в себя. Его срочно госпитализировали.

В аэропорту Пулково 71-летний пассажир умер, не успев взойти на борт. Пенсионер собирался лететь в Москву и до объявления посадки поднялся в кафе.