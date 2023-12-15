Происшествия 15 декабря 2023, 19:04 Пенсионер умер в аэропорту Пулково в ожидании рейса в Москву Ожидавший самолета в Москву 71-летний пассажир умер в аэропорту Пулково РИА «Новости»

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге умер пассажир, ожидавший самолета в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которым осталось только констатировать смерть. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия. Причину смерти пассажира выяснят в ближайшее время.

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По информации СМИ, 71-летний житель Выборга скончался в кафе «Березка», расположенном на третьем этаже аэропорта.

Несколько недель назад пенсионер умер на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Уроженцу Азербайджана стало плохо во время полета. Бригаду медиков вызвали прямо к лайнеру, который прибыл в аэропорт Внуково, однако им не удалось спасти жизнь мужчине.