Мертвых крокодилов заметили жители села под Астраханью и сняли на видео

Нескольких мертвых крокодилов выбросили на дорогу в районе села Капустин Яр под Астраханью. Животных заметили и сняли на видео местные жители. Очевидец рассказал «360», что видел как минимум трех мертвых крокодилов.

Один из жителей села заметил крокодилов, когда они уже были без признаков жизни. На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, что животные брошены на проселочной дороге.

«Их было три. Один лежал на спине, а двое на животе. Под них, возле челюсти, подставили камни. У них кожа вся сухая, как будто высушили все. Мы пришли — они уже все неживые были», — сообщил он.

Очевидец снял крокодилов на фото и видео, чтобы показать другим. Их заметили и двое его соседей.

По словам собеседника «360», раньше в Капустином Яре такого не наблюдали.

«Может, их привезли, а может, выловили», — предположил он.

Сельчанин признался, что не испугался, когда увидел крокодилов, но очень удивился.

По сообщениям в соцсетях, один из трех крокодилов был жив, его отправили в ветеринарную клинику.

Полиция уже начала проверку, сообщили ТАСС в главке МВД по Астраханской области.

Ранее в Челябинске девочка выбросила щенка с 20-го этажа дома.