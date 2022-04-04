Не первый случай. Челябинский подросток сбросил щенка с 20-го этажа

Девочка выбросила щенка с 20-го этажа жилого дома в Челябинске. Животное разбилось насмерть. О случившемся сообщил региональный сайт INBURG во «ВКонтакте».

Ситуация произошла в ЖК «Академ Риверсайд». Щенка выбросили из окна дома № 131 на улице Братьев Кашириных.

Видео с новой жертвой подростка выложили в соцсети. На кадрах видно, как девочка заходит со щенком в подъезд, заводит его в лифт и поднимается на последний этаж.

Известно, что живодерке 13 лет. Ранее она уже была замечена в жестоком обращении с животными. Об этом рассказали жители города.

«Многие помнят, наверное, девочку, которая расчленила котенка, вставив в его рот сигарету, о щенке, выброшенном с высотки, — написала Татьяна Фекличева.

Жители комплекса уже заявили в полицию о факте жесткого обращения с животным. Они выразили готовность помочь правоохранительным органам в оценке произошедшего.