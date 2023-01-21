Происшествия 21 января 2023, 21:04 Мертвую утку обвинили в ДТП с участием майора полиции в Ставрополье Mash: утку обвинили в ДТП с участием майора полиции в Ставрополье Unsplash

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Утку обвинили в нарушении ПДД и выписали ей штраф после аварии с участием майора ставропольской полиции. Птица в ДТП не выжила, а отдуваться за нее теперь придется хозяйке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жительница Ставрополья владеет небольшим утиным хозяйством. Во время прогулки одна из домашних птиц отбилась от остальных и оказалась на дороге. Там она врезалась в лобовое стекло патрульной машины.

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В итоге утку признали виновной в нарушении ПДД и создании помех на проезжей части. Сама птица до разбирательств не дожила. В связи с этим административный штраф выписали на ее хозяйку. Женщине придется выплатить 1000 рублей. Лобовое стекло стороны договорились починить не за счет хозяйки утки.

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Ранее в центре судебных разбирательств оказался рыжий кот по кличке Симба. На него пожаловались жители австрийского города Инсбрук. Они заявили, что хвостатый их покусал. На хозяйку пушистого «бандита» подали в суд, но во время слушания свидетели не смогли опознать его по фотографии. Из-за нехватки улик кота оправдали.