Интересное 20 января 2023, 04:18 «Слишком милый». Покусавшего четырех человек кота оправдали в суде Augsburger Allgemeine: покусавшего ребенка и трех взрослых кота оправдали в суде

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Суд над котом прошел в австрийском городе Инсбрук. Там разбирались с хвостатым, которых покусал ребенка и еще троих человек. Пострадавшие должны были определить обидчика по фотографии, но так и не смогли это сделать. В итоге рыжего «бандита» оправдали, написало немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Нападение кота на ребенка произошло летом 2022 года. Девочка играла в песочнице, когда мимо нее проходил соседский кот по кличке Симба. Девочка потянулась погладить питомца, а тот ее укусил. Из-за воспаления места укуса родители девочки подали на хозяйку кота в суд.

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Позже хвостатый сам пришел в дом к матери ребенка, пробравшись внутрь через открытую дверь террасы. «Преступника» поймали и заперли в ванной. Женщина вызвала ветеринаров, которые забрали Симбу в приют, где он провел месяц на карантине. После этого кота вернули владелице, но обязали посадить его под домашний арест. В это время прокуратура нашла еще нескольких людей, которых покусал Симба. Во время слушания в суде свидетели не смогли опознать хвостатого «бандита» по фотографии.

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«Этот кот выглядит слишком милым. Не он кусал меня», — заявил один из них.

В итоге кота и его хозяйку оправдали из-за нехватки улик.